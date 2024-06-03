Aksaray'da Uyuşturucu Tacirine Operasyon: Şahıs Suçüstü Yakalandı

Aksaray'da uyuşturucu tacirine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, şüpheli şahsı çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri merkez mülki sınırlar içeresinde bir şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Alayhanı Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen istihbarat ekipleri merkezde bir ikamete yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda M.M.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, narkotik köpeğiyle evde yapılan aramada 118 kök kenevir bitkisi, 105 gram sentetik cannobinoid bonzai maddesi, 90 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M.G. isimli şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY