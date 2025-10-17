Haberler

Aksaray'da Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Aksaray'da düzenlenen operasyonda, İran uyruklu uyuşturucu tacirinin midesinde 101 paket halinde 433 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirildi.

Aksaray'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan İran uyruklu uyuşturucu tacirinin midesinde 101 parça halinde 433 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı analiz çalışmasında İran'ın başkenti Tahran'dan ülkeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler kimliği belirlenen A.M. (20) isimli İran uyruklu şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Narkotik ekipleri şahsın uçakla Ankara'ya geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler Ankara'da uçaktan inen şahsı takibe aldı. Ankara'dan otobüse binen uyuşturucu taciri otobüsle Aksaray'a geldi. Aksaray'da E-90 karayolunda şahsın otobüsten inmesi üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrollerin ardından uyuşturucuları midesine yutarak muhafaza ettiği düşünülen şahıs Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek iç beden muayenesinden geçirildi. Tomografisi çekilen şahsın midesinde vücut dışı parçaların olduğu tespit edildi. Hastanede doktor kontrolünde ilaç içirilen İran uyruklu tacir bir süre sonra polis kontrolünde büyük tuvaletini yaparken, şahsın midesinden prezervatife sarılmış 101 küçük paket çıktı. Paketlerin içini açan polis, toplam 433 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, uyuşturucu taciri emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
