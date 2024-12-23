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Aksaray’da Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

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Aksaray'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.S. isimli şahıs yakalanarak tutuklandı. İkametinde yapılan aramada 35 gram bonzai, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Aksaray'da eve düzenlenen baskında yakalanan uyuşturucu taciri şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bu çerçevede ekipler kent merkezdeki ikameti ve M.S. isimli şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda M.S. yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 35 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca, 47 adet tabanca fişeği ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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