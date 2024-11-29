Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta

Asgari ücret maratonu başlıyor! İşte merakla beklenen tarih

 Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı
Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Aksaray'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aksaray'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan H.T.Y., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Şüpheli, belde merkezinde kıskıvrak gözaltına alındı.

Aksaray'da uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Operasyon, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T.Y. isimli şahsın belde merkezinde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli belde merkezinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Warren Buffet mirasını kime bırakacağını duyurdu
img

Yıldız futbolcu hakkındaki sözleri herkesi ters köşe yaptı
img

Mahkemenin kararı 10 gündür devam eden davaya damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI | Asgari ücret toplantısı ne zaman, 2025 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 29 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.