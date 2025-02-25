Aksaray'da Uyuşturucu Sevkiyatı Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Adana'dan Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şahsın bulunduğu otomobile operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 781 adet uyuşturucu hapla 2 şüpheliyi yakaladı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray - Adana Karayolu Taşpınar mevkiinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şahsın Adana'dan Aksaray'a uyuşturucu hap getireceği bilgisine ulaştı. Bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler kimlikleri belirlenen Y.A. ve R.Ç. isimli şahısları takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri şahısların Adana'dan Aksaray'a çıkması üzerine operasyon için düğmeye bastı. Aksaray - Adana Karayolu üzerinde plakası belirlenen otomobile yönelik operasyon düzenleyen ekipler şahısları yakalayarak gözaltına alırken, araçta yapılan aramada 781 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY