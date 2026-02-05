Haberler

Uyuşturucu taciri jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Uyuşturucu taciri jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yapan B.S. isimli şüpheli yakalandı. Evinde bulunan 288 adet sentetik ecza hap ve 74 bin 500 lira nakit parayla birlikte tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şüpheli jandarmanın operasyonuyla uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri bir şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri kimliğini belirledikleri B.S. (32) isimli şahsı takibe aldı. 9 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak şahsı takip eden jandarma ekipleri yeterli delillere ulaşmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Şahsın bulunduğu ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken evinde, aracında ve üzerinde yapılan aramada 288 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ve suçtan elde edinildiği değerlendirilen 74 bin 500 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan B.S. işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Kaddafi'nin halefine kanlı suikast! Son görüntüleri ortaya çıktı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti