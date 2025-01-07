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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda 27 Gözaltı

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Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı, 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar sırasında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 günde yapılan operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar Aksaray merkezde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde birçok çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalarda 27 şüpheli hakkında takip ve inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve takibin ardından operasyon için düğmeye basan NSM ekipleri 5 gün içerisinde yapılan operasyonlarla 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslara ait ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 449 adet uyuşturucu hap, 90,72 gram sentetik kannabinoid, 15,84 gram kubar esrar, 7,59 gram metamfetamin, 5,50 gram amfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Ö.T.D. (24), Y.A. (22), H.H.K. (20), S.V. (22), İ.İ. (23) ve S.B. (42) isimli 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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