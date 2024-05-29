Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da polisin operasyon düzenlediği bir ikamette çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Ağaçören İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçede bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, şüpheliyi bir süre takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillerle operasyon için düğmeye basıldı. İlçede bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda O.A. (44) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda; 1 adet hassas terazi, 3 gram metamfetamin, suçtan elde edilen bin 875 TL, 2,16 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere ilçe emniyet amirliğine götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY