Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da polisin düzenlediği operasyonda bir ikamette çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da polisin operasyon düzenlediği bir ikamette çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Ağaçören İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçede bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, şüpheliyi bir süre takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillerle operasyon için düğmeye basıldı. İlçede bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda O.A. (44) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda; 1 adet hassas terazi, 3 gram metamfetamin, suçtan elde edilen bin 875 TL, 2,16 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere ilçe emniyet amirliğine götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Aksaray Gözaltı Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı

AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı

 Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title