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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

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Aksaray'da yapılan operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik yapılan operasyonda şahıs ile birlikte çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri 1 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma istihbarat ekipleri kimliği ve adresi tespit edilen T.A. isimli kişiyi takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezde bir ikamete gerçekleştirilen operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramada 2 kilo 258 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, 51 gram amfetamin, 58 gram aseton sıvısı ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon aksaray 3-sayfa Güncel

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