Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da jandarma, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 32 gram metamfetamin, çeşitli uyuşturucular ve büyük miktarda nakit para ele geçirerek iki şüpheliyi tutukladı.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, uyuşturucularla birlikte 2 şüpheliyi yakalarken adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. İstihbari bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler isim ve adreslerini tespit ettiği 2 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şahısların bulunduğu eve şafak vakti operasyon düzenleyen jandarma ekipleri M.A. ve P.T. isimli 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İkamette yapılan aramada 32 gram metamfetamin, 10 adet psikotrop hap, 2 gram eroin, 2 gram sentetik cannabinoid bonzai, bir miktar kubar esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 500 TL, 5 bin 500 dolar ile 100 euro para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. ve P.T. isimli şahıslar jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

Bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'e soğuk duş

 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

Milyonların kilitlendiği asgari ücret zammında fark 4 bin 508 TL
Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?

Yeni imajını gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Paşinyan?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir? MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu? Masterchef 15 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.