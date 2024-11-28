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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri iki şüpheliyi gözaltına alarak araçlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aksaray'da bir otomobile yönelik uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma, uyuşturucu maddelere birlikte yakaladığı 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ortaköy ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, ilçede A.Ç. ve Y.A. isimli şahısların kullandığı aracı tespit etti. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, bir süre yapılan takip sonucu sabah erken saatlerde otomobile yaptığı baskında 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Araç ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 12 gram kubar esrar, 8 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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