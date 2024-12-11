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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı
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Aksaray'da gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri savcılık koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik takip başlattı. İsimleri ve adresleri belirlenen şüphelileri 12 gün teknik ve fiziki takibe alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti Aksaray merkezde 4 ayrı ikamete eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 88 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda 153,86 gram metamfetamin, 136,18 gram sentetik kannabinoid, 28,01 gram eroin, 0,44 gram kubar esrar ve 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.H. (48), H.N. (39), M.R.Ö. (33), A.E. (19), M.D. (29), M.A. (44), H.A. (19) ve H.H.Ç. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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