Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 592 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Aksaray'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evin bahçesinde ekili 592 kök kenevir bitkisi, 4 kilo 235 gram esrar maddesi ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ortaköy ilçesinde bir ikamette yasadışı kenevir ekimi, uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Jandarma KOM ve Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada müstakil evin bahçesinde ekili 592 kök kenevir bitkisi ile 4 kilo 235 gram esrar maddesi ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan T.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY