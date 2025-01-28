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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 50 Gözaltı, 4 Tutuklama

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 50 Gözaltı, 4 Tutuklama
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Aksaray'da son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 50 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında sentetik kannabinoid, eroin ve metamfetamin bulunuyor.

Aksaray'da son 1 haftada uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-26 Ocak tarihlerinde il merkezinde, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma başlattı. Operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve adres aramalarında 621,76 gram sentetik kannabinoid, 24,19 gram eroin, 7,35 gram metamfetamin, 1,95 gram kubar esrar, 4 adet sentetik ecza hap, 5 adet pype, 1 hassas terazi ve 6 bin lira suçta kullanılan para ele geçirildi. Gözaltına alınan 50 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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