Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma 1 kilo 58 gram uyuşturucuyla birlikte 3 şahsı yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon, Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Eskil ilçesinde 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Şahısların kimliklerini ve ilçedeki ikametlerini belirleyen jandarma bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda İ.K., K.A.Ö. ve A.M.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramada 51 paket halinde hazırlanmış toplam 1 kilo 58 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K., K.A.Ö. ve A.M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY