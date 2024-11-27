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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Aksaray'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin davlumbazında gizlenmiş toplam 3 kilo 354 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucu S.A. isimli şahıs tutuklandı.

Aksaray'da bir otomobile yönelik uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis, aracın davlumbazına gizlenmiş 3 kilo 354 gram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyon, Aksaray-Niğde otoyolunda bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen NSM ekipleri, aracı ve kimliği belirlenen şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından aracın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine Aksaray-Niğde otoyolunda araca yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda S.A. (42) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken araçta yapılan aramada aracın davlumbazına gizlenmiş 7 parça halinde toplam 3 kilo 354 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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