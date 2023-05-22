Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 24 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan polis 45 günde yaptığı 9 ayrı operasyonla kilolarca çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirirken, gözaltına alınan 24 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri istihbari çalışmalarla elde edilen 19 şahsın kimliğini tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan narkotik ekipleri, 19 şahsı hem teknik hem de fiziki olarak takibe aldı. Yeterli delillerin toplanmasının ardından bir çok adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgu ve ifadelerinden yola çıkarak 5 şüpheliyi daha tespit eden narkotik ekipleri toplamda yaptığı 9 ayrı operasyonla 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde hassas burunlu narkotik detektörü köpekle birlikte yapılan aramalarda 1 kilo 550 gram eroin maddesi, 1 kilo 350 gram metamfetamin maddesi, 990 gram sentetik kannabinoid maddesi, 25,48 gram esrar maddesi, 2 bin 71 adet sentetik uyuşturucu hap, 15 adet ecstasy hap, 9 adet kök kenevir bitkisi, 4 adet hassas terazi ele geçirdi. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 24 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY