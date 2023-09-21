Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kök Kenevir ve 200 Gram Esrar Ele Geçirildi

Aksaray'da yapılan bir operasyonda, bir ikamette 22 kök kenevir bitkisi ve 200 gram kubar esrar maddesi bulundu. Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda bu bilgilere ulaştı ve operasyon düzenledi.

Aksaray'da müstakil bir ikamete uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma, 22 kök kenevir bitkisi ve 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt ilçesinde bir şahsın yasa dışı kenevir ekimi ve esrar maddesi ürettiği bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri ismi ve adresi belirlenen şahsı takibe aldı. Güzelyurt ilçesinde bulunan ikameti ve şahsı 3 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takip eden jandarma ekipleri yeterli delillerin ardından operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken ev ve bahçesinde yapılan aramalarda 22 kök kenevir bitkisi, 200 gram kubar esrar ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, soruşturma devam ediyor. - AKSARAY