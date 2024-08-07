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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 1'i kadın 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma çeşitli uyuşturucu maddelerle şüphelileri yakalarken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 1'i kadın 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma çeşitli uyuşturucu maddelerle şüphelileri yakalarken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezde bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimliklerini belirlediği şahısları takibe aldı. Bir süre teknik ve fiziksel olarak yapılan takip sonucu yeterli delile ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda Ö.F.S. ve T.Y. isimli 1'i kadın 2 şüpheli yakalanırken, ikamette yapılan aramada 68 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 17 gram sentetik cannobinoid bonzai, 4 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı av tüfeği, 22 adet av tüfeği kartuşu, 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alına Ö.F.S. ve T.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma aksaray Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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