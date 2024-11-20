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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı
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Aksaray'da jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon düzenleyerek 2 şüpheliyi 1 kilo bonzai ile yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünden sonra sorguya alındı.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, 2 şahsı 1 kilo bonzaiyle yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde geniş çaplı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, M.İ. (30) ve Y.Ş. (19) isimli 2 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri şüphelilerin bulunduğu merkez ilçedeki ikamete operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramalarda 1 kilo bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının tahkikatı devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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