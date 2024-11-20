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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

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Aksaray'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti yapan 3 şahıstan 2'si tutuklandı. Operasyonda 240 gram kubar esrar ele geçirildi.

Esrarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da jandarmanın uyuşturucuyla birlikte yakaladığı 3 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda V.K., S.K. ve E.K. isimli 3 şahıs yakalanırken evde yapılan aramada 240 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 3 şahsın da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenirken, jandarmada sorgudan geçirilen şahıslar Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şahıslardan V.K. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, S.K. ve E.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir" derildi.

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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