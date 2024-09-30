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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 818 Hap Ele Geçirildi

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 818 Hap Ele Geçirildi
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Aksaray'ın şehir merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 818 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, G.B. isimli şüpheli tutuklandı.

Aksaray'ın şehir merkezinde uyuşturucu tacirinin ikametine operasyon düzenleyen jandarma 2 bin 818 adet uyuşturucu hap ele geçirirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Operasyon, Aksaray'ın şehir merkezinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri kent merkezindeki ikameti takibe aldı. 2 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda G.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 bin 818 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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