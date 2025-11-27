Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da narkotik ekiplerinin yaptığı uygulama ve operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri, 15 gün içerisinde yaptığı uygulama ve operasyonlarla 900 gram sentetik kannabinoid, 837 gram metamfetamin, 89 gram esrar, 59 adet sentetik ecza, 1 gram eroin, 24 gram amfetamin, 17 bin 425 nakit para, 2 adet tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY