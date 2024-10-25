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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Aksaray'da düzenlenen polis operasyonunda 1 kilo 250 gram uyuşturucu, 22 bin 235 dolar ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı.

Aksaray'da bir eve operasyon düzenleyen polis 1 kilo 250 gram uyuşturucu, 22 bin 235 dolar, 34 bin 500 Türk Lirası ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri bir ikamette uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler bir süre ikamete yönelik yaptığı takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda ikamette bulunan N.O. (36), N.G. (25) ve K.G. (33) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada ise 60 paket halinde toplam 1 kilo 251,94 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi, 22 bin 235 dolar, 34 bin 500 Türk Lirası, 14 adet çeyrek altın, 3 adet bilezik, 2 adet altın küpe ve 1 adet altın kolye ele geçirildi. Konu ile ilgili emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden N.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa aksaray Ekonomi Polis Hukuk Suç

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