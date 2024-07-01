Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Operasyonda 135 gram sentetik bonzai ele geçirildi.

Aksaray'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM Şubesi ile Alayhanı Jandarma Komutanlığı ekipleri önce şahsın oturduğu ikameti belirledi. Bir süre şahsı ve ikametini takibe alan ekipler, yeterli delillere ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Operasyon sonunda şüpheli R.B.B. evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 135 gram sentetik bonzai, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet bıçak ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen R.B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Aksaray Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Sinan Ateş davasında 'Ben azmettirdim' itirafı! Mahkeme başkanı 'Sen ne anlatıyorsun' diye azarladı

Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı

 Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title