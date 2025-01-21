Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tacir Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tacir Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı. Toplamda 25 kişi gözaltına alındı ve çeşitli uyuşturucular ile paralar bulundu.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yapılan farklı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar, Aksaray merkezde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmalarda 25 şüpheli hakkında takip ve inceleme başlattı. İnceleme ve takibin ardından NSM ekipleri tarafından 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslara ait ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 171 adet ecstasy, 119,77 gram sentetik kannabinoid, 4,00 gram amfetamin, 24,87 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza hap, 0,7 gram kokain, 5 adet pype ve bin 800 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, 4 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yangın faciasında otel sahibi dahil 4 gözaltı
img

Türk futbolunu öve öve bitiremedi
img

Forma vermediği futbolcunun yeni takımı şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve ailesi yanan otelde hayatını kaybetti
Ümit Özdağ bilmecesi! Önce 'Serbest bırakıldı' dediler, sonra yalanlandı

Özdağ bilmecesi! Önce serbest dediler, sonra yalanlandı
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.