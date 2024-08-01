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Aksaray'da Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

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Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan bir şahıs, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 160 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Eskil ilçesinde bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma KOM ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kimliğini tespit ettiği M.G. isimli şahsı ve ikametini takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillere ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İlçede bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alınırken ikamette yapılan aramada 160 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet telefon ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun adından adli makamlara sevk edilen M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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