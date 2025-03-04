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Aksaray'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 1048 Adet Ele Geçirildi

Aksaray'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 1048 Adet Ele Geçirildi
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Aksaray'da jandarma, bir otomobile düzenlediği operasyonda 1048 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Sürücü C.Ç.Ç. tutuklandı.

Aksaray'da bir otomobile yönelik operasyon düzenleyen jandarma, araç ve sürücü üzerinde bin 48 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkez ilçe sınırları içerisinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir şahsın uyuşturucu hap ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Kimliği ve adresi belirlenen C.Ç.Ç. isimli şahsa yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan takipte yeterli delile ulaşan jandarma KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, araç ve şahsın üzerinde yapılan aramalarda bin 48 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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