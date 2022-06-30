Aksaray'da uyuşturucu çetesine darbe: 12 gözaltı

AKSARAY - Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent beldesi ve çevre bölgelerde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Osman A. isimli şahsı takibe aldı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 11 şüpheli daha tespit edildi. Şahısların uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığını belirleyen jandarma, Osman A.'nın uyuşturucu çetesinin lideri olduğunu, diğer şüphelilerin de uyuşturucu dağıtımı yaptığını tespit etti. Yeterli delil ve bulguların arından belde merkez ve köylerde operasyon düzenleyen jandarma, çetenin lideri olduğu öne sürülen Osman A. ile Yasin D. (30), Bahar T. (22), Cengiz K. (26), Emirhan Ö. (23). Omid C. (28), Hasan A. (35), Tahir T. (34), Mevlüt K. (38), İsmail Ö. 38), Murat C. (42),Umut K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 48 gram metamfetamin, 26 gram eroin, 2 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonun ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen 12 şüpheli, sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Osman A., Yasin D. ve Bahar T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.