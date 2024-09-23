Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Uyuşturucu Baskını: 3 Kişi Gözaltında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan 3 şahsı yakaladı. Yapılan operasyon sonucunda çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Aksaray'da 2 ikamete uyuşturucu baskını yapan jandarma, çeşitli uyuşturucularla birlikte 3 şahsı yakaladı.

Operasyon Aksaray'ın şehir merkezinde 2 ayrı adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri il merkezinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine H.T., S.D. ve M.E. isimli 3 şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 3 şüpheliyi de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. ikametlerde yapılan aramalarda 150 ml sıvı amfetamin, 10 gram metamfetamin, 10 gram sentetik cannabinoid bonzai, 4 adet uyuşturucu hap ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıslar hakkında yapılan sorgulamada, M.E. isimli şahsın "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenirken, mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden S.D. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.T. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa aksaray Hukuk

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar

 Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? BİM AKTÜEL KATALOĞU (24 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 24 Eylül Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });