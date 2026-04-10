Aksaray'da Türk Polis teşkilatının 181. kuruluş yılı coşkusu

Türk Polis Teşkilatının 181. yıl dönümü Aksaray'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aksaray'da 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Programa, emniyet ve jandarma teşkilatı başta olmak üzere protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören kapsamında ilk olarak Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir ve Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Naim Cengiz tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin devamında polisler, polis meslek eğitim merkezi öğrencileri, polis bandosu ve emniyete ait araçların yer aldığı kortej geçişi gerçekleştirildi. Kortej, protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Daha sonra Şehitlikte şehit kabirleri ziyaret edilerek çiçek bırakıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı