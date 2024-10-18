Aksaray'da Tur Otobüsü Şarampole Devrildi: 6 Ölü, 29 Yaralı
Aksaray-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, bir tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Aksaray bir tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve özel hastanelere sevk edildi.
Kaza, sabah 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bandırma'dan yola çıkan Nurhan Hazer (60) idaresindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildirilirken, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
Kazanın ardından Ankara-Aksaray yolu belirli bir süre trafiğe kapatılırken yolun tekrar trafiğe açılması için ekiplerin çalışmaları sürdürüyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY
Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa aksaray trafik Ankara Yaşam
Sıcak Gelişme:
Aksaray'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.