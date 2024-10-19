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Aksaray'da Tur Otobüsü Kazası: 6 Ölü, 34 Yaralı

Aksaray'da Tur Otobüsü Kazası: 6 Ölü, 34 Yaralı
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Aksaray-Ankara Karayolu'nda şarampole devrilen tur otobüsünde 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Sürücü, 'Sabah güneşi gözümü aldı' diyerek tutuklandı.

Aksaray'da şarampole devrilen ve 6 kişinin öldüğü 34 kişinin de yaralandığı tur otobüsü kazasında, "Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk" diyen şoför çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaza dün sabah erken saatlerde Aksaray- Ankara Karayolu Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bandırma'dan yola çıkan Nurhan Hazer (60) idaresindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 70 metre sürüklenip şarampole devrildi. Kazada 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı.

Kaza yerinde gazetecilerin sorusuna yanıtlayarak "Sabah güneşi gözümü aldı, hafif değdi bariyerlere. Kurtarayım derken şarampole uçtuk" diyen tur otobüsü şoförü Nurhan Hazer emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının kazayla ilgili sürdürdüğü soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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