Aksaray'da Trafikten Men Edilen Araçta Sahte Plaka Yakalandı

Aksaray'da trafikten men edilmiş araca sahte plaka takıp trafiğe çıkan sürücü polis ekiplerince yakalanırken, plakanın sahte olmadığını iddia eden sürücüye 32 bin 170 lira ceza kesilerek "Resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alındı.

Olay, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının 06 FN 2641 plakalı aracın geçişine sahte plaka olarak sinyal vermesi üzerine emniyet alarma geçti. Haber merkezinin plaka ve gidiş istikametini istasyonlara anons etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri çok geçmeden araç ve sürücüsü A.C. (23) Atatürk Bulvarı üzerinde yakaladı. Araç üzerinde geniş çaplı araştırma ve inceleme yapan trafik polisleri aracın sahte plaka olduğunu belirledi. Sorgulamada araç plakasının hiç sistemde olmadığı, aracın ise daha önceden trafikten men edildiği, plakanın da APP olarak gayri resmi bastırılıp araca takıldığı tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine asayiş ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş şubesi ekipleri sürücüyü "Resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Sürücüye sahte plakalı araç kullanmaktan 32 bin 170 lira ceza kesildi. Trafikten men olan araç ise çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

Gazetecilerin "Neden sahte plaka taktınız araca?" sorusuna, "Sahte plaka değil hocam" diyerek elindeki belgelerle yüzünü kapattı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının tahkikatı sürüyor. - AKSARAY