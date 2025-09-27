Haberler

Aksaray'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Aksaray'da bir otomobilin yayaya çarpması sonucu ağır yaralanan 31 yaşındaki Hikmet Koyuncu, hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Aksaray'da otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi otogar yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden karşıya geçmek isteyen 31 yaşındaki Hikmet Koyuncu'ya otogar istikametine seyreden Eray Ş. (23) idaresindeki 34 MGZ 072 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ağır yaralanırken, kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

