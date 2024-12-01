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Aksaray'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu

Aksaray'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu
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Aksaray'da Z.K. idaresindeki otomobil, park halindeki minibüse çarparak büyük hasar aldı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatarak şans eseri kurtuldu.

Aksaray'da otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza gece yarısı Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Caddesi'nden Laleli Caddesi istikametine seyreden Z.K. (24) idaresindeki 68 ACB 588 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sol şeritte park halindeki 68 ACY 274 plakalı minibüse çarptı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, kaza yapan araç sürücüsü kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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