Aksaray'da Trafik Kazası Sonrası Kavga Çıktı

Aksaray'da maddi hasarlı trafik kazası sonrası 2 taraf arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşünce ortalık karıştı. Kavga ve polisi kavgaya müdahale anları anbean kameraya yansıdı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından araçtan inen sürücüler birbirleriyle öncü sözlü tartışma yaşadı. Tartışmaya tarafların yakınları da girince olay kavgaya dönüştü. 2 tarafta birbirine saldırırken kavga diğer vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gele polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, kavga anları ve polisin müdahalesi anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilmeye çalışılan bir şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşatırken, olay yerine takviye gelen ekiplerle şahıslar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY