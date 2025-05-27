Aksaray'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: 4 Tutuklama

Aksaray'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: 4 Tutuklama
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Aksaray'da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında çıkan kavgada 2 kişi silahla, 6 kişi ise darp edilerek yaralandı. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi tutuklandı.

Aksaray'da maddi hasarlı trafik kazası yüzünden tartışan ve 2 kişinin silahla, 6 kişinin de darp edilerek yaralandığı trafik kazası kavgasında 4 kişi tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5312 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.D. idaresindeki 68 AN 219 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 68 AFK 854 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası her iki araç sahibi de olay yerinde tartışmaya başladı. Tartışmaya araç sahiplerinin yakınları da dahil olunca kavgaya dönüşen olayda, iki taraf birbirine silah, sopa, balta ve taşlarla saldırdı. Olayda M.T. ve M.T. silahla, Ü.D., B.D., Ü.S., B.D., H.D. ve F.Ö. sopa ve taşlarla darp sonucu yaralandı. Polis ekipleri kavgayı ayırırken, yaralanan 8 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili yaralanan 8 kişinin de aralarında olduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Şüphelilerden 12'si serbest kalırken, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.T., M.T., B.D. ve H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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