Üye Girişi
Haberler
Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz

Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama

 Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar var

 Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

Halep'te kritik nokta artık muhaliflerde
Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor

Muhalifler ele geçirdikleri yerde ilk iş bunu yapıyor

Aksaray'da Trafik Kazası Sonrası Darp Olayı

Aksaray'da Trafik Kazası Sonrası Darp Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir aracın arkasına çarpmasının ardından, sürücü ve arkadaşı çarptıkları araçta bulunan kadın ve eşine saldırarak kaçtı.

Aksaray'da önünde seyreden araca çarpan sürücü ve arkadaşı, araç durduktan sonra çarptıkları araçta bulunan kadın sürücü ve yanındaki eşini darp edip kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, gece yarısı Ereğlikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişinin bulunduğu araç, önünde seyreden S.K. (46) idaresindeki 06 GL 901 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü ve yanındaki arkadaşı çarptıkları aracın kadın sürücüsü S.K. ve yanında bulunan eşine küfür ve hakaretler yağdırdı. Ardından hızını alamayan şahıslar hem kadın sürücüyü hem de eşini darp ederek hızla olay yerinden kaçtı. Kimliği belirlenemeyen şahıslar kayıplara karışırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Ardından kadın sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşadığı olayı anlatan yaralı kadın sürücü S.K., "2 tane genç, arabamıza vurdu, sonra da bizi dövdü. Bize küfürler etti, eşimi dövdü, beni de dövdü. Alkollülerdi herhalde. Sonra da kaçtılar" dedi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri şüphelilerin peşine düşerken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Geçim sıkıntısı çekiyorum" diyordu, yüzünü gerdirdi
img

Ormanda 3 kişinin öldüğü kavga böyle başlamış
img

Hesaplar değişti! İş dünyasının asgari ücret teklifi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.