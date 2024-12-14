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Aksaray'da Trafik Kazası: Otomobil Devrildi, İki Kişi Kurtarıldı

Aksaray'da Trafik Kazası: Otomobil Devrildi, İki Kişi Kurtarıldı
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Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki otomobil, bariyerlere çarparak devrildi. Araç içinde mahsur kalan sürücü ve yolcu, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak devrildi. Araç içinde mahsur kalan 2 yaralı, vatandaşın kapıyı açmasıyla aracın üstüne çıkarak kurtuldu.

Kaza, Atatürk Bulvarında bulunan alt geçitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Kavşağından Makas Kavşağı istikametine seyreden A.Y.G. idaresindeki 68 AEJ 097 plakalı araç, alt geçitten çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolde çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola yan yatan araçta sürücü ve yolcu konumundaki M.M.T. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar yan yatan araç içinde mahsur kalırken, aracın ön camından yardım istedikleri vatandaşlar aracın üst kısmından kapısını açtı. Sürücü ve yolcu açılan kapıdan çıkarak vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, tüm bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı olay yerinde hafif yaralanan sürücü ve yolcu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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