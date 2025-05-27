Aksaray'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Aksaray'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Aksaray'da bir kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazanın detayları ve incelemeler sürüyor.

Aksaray'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Turgut Özal Bulvarı ile 12. Bulvar kesişim kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 68 KR 613 plakalı kamyonet ile R.Ş. (57) yönetimindeki 68 AFH 425 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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