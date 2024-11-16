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Aksaray'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Aksaray'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da otomobilin motosikletle çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, adliye istikametine seyreden T.E. (39) idaresindeki 50 BJK 68 plakalı Volkswagen marka otomobil ile K.G.A. (22) yönetimindeki 68 AFAC 490 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü motordan düşerek yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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