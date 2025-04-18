Aksaray'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hafif Yaralandı

Motosiklet otomobile, hafif ticari araç da motosiklete çarptı: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da motosikletin otomobile, hafif ticari aracın da motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü şans eseri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Çerdiğin Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne çıkan M.C.K. idaresindeki 68 AAN 903 plakalı motosiklet sürücüsü, yolda park halinde olan ve görüş mesafesini kapatan kamyonetten dolayı aniden yola çıkan Ü.B. yönetimindeki 68 ABM 478 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yerde sürüklenirken, caddenin karşı şeridinden gelen Ş.B. idaresindeki 68 ACJ 626 plakalı hafif ticari araç da yerde yan yatan motosiklete çarptı. Kazada yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlatırken, hafif yaralanan motosiklet sürücüsü yarasının önemli olmadığını belirterek tedaviyi kabul etmedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.