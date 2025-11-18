Aksaray'da Trafik Kazası: Kamyonet Traktöre Çarptı, Bir Yaralı

Aksaray'da kamyonetin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara kara yolu Altınkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden R.K. (41) idaresindeki 68 BL 086 plakalı kamyonet, aynı istikamette önünde seyreden İ.K. (67) yönetimindeki 68 ADS 263 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan F.K. (37) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.K. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY