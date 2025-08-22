Aksaray'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Aksaray'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Aksaray'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, iki araç da hurdaya döndü.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hakan B. idaresindeki 68 AEP 062 plakalı Hyundai marka otomobil ile Ali T. (33) yönetimindeki 68 MA 2487 plakalı Volkswagen marka minibüs üniversite kavşağında çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada minibüs sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Yavuz B. (69) yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
