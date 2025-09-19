Aksaray'da Trafik Kazası: Anne Hayatını Kaybetti, Oğul Ağır Yaralı

Aksaray'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobildeki anne öldü, sürücü oğlu ise ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray yönüne seyreden ve kavşakta kırmızı ışıkta duran Sedat Ö. (50) idaresindeki 50 ABV 191 plakalı tıra, aynı yönde ilerleyen İbrahim D. (19) yönetimindeki 09 AOJ 547 plakalı otomobil arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada otomobil adeta hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçta yolcu olarak bulunan sürücünün annesi Faden Doğan'ın (50) hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası tır şoförü Sedat Ö., gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY