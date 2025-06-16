Aksaray'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan AFAD ve itfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçlardaki 4 yaralıyı kurtardı ve hastaneye kaldırdı.

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçlarda sıkışan 4 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza Aksaray - Nevşehir Karayolu Camiliören kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden C.D. (26) idaresindeki 68 AAS 275 plakalı Volkswagen marka otomobil, Yalman köyü kavşağına tali yola dönüş yapmak isteyen E.C.İ. (30) yönetimindeki 07 BRF 363 plakalı Citröen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Volkswagen marka otomobil yaklaşık 3 metre derinliğindeki şarampole takla atarken, diğer araç ise refüje çıkıp takla attı. Araçların hurda yığınına döndüğü kazada sürücülerle birlikte E.K. (24), Ö.K. (9), S.K. (20), Z.K. (14), Y.K. (9), M.S. (26) olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kazayı göre diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma itfaiye, İl Afet Acil Durum (AFAD) ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, Nevşehir istikametine trafiği kapattı. Hurdaya dönen araçlarda sıkışan 4 yaralı kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Toplam 8 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan S.K. ve Alman uyruklu M.S. isimli şahısların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda! İran-İsrail savaşında bilanço ağırlaşıyor

Savaşta bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü

İsrail, Devrim Muhafızları'nın üst düzey ismini öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü

Trump'la ikinci görüşme! Erdoğan'ın hem uyarısı hem de teklifi var
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Yunanistan'ı da karıştırdı

Netanyahu, İran'dan sonra bir ülkeyi daha karıştırdı
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 6 yaralı

Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 6 yaralı
İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular

Savaşta tehlikeli eşik aşıldı! İran, İsrail'i ilk kez bu silahla vurdu
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Netanyahu ile gerilim yaşayan Şin-Bet Direktörü'nün görev süresi sona erdi

İsrail'de tartışmalı ismin görev süresi doldu
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım

Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gitmesine şaşırdım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.