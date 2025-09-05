Haberler

Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aksaray-Konya karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aksaray-Konya karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Mahmut Can Y. (27) idaresindeki 68 ACG 101 plakalı Toyota marka otomobil, iddiaya göre köy yolundan karayoluna çıkan Hasan A. (68) yönetimindeki 68 HA 511 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolda ters dönerken, otomobil ise şarampole düştü. Kazada sürücü Hasan A. ile diğer araçta bulunan Dudu A. (81), Gizem Betül A. (19) ve Kemal A. (75) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarmanın bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
