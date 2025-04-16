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Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden M.S. (42) idaresindeki 68 AFJ 441 plakalı Toyota marka otomobil, iddiaya göre sola döndüğü sırada arkasından gelen ve sollamaya çıkan İ.S. (61) yönetimindeki 68 HA 860 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yoldan çıkarak önce şarampole düştü sonra da evin bahçe duvarına çarptı. Kazada araç sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan M.D. (53) ile B.S. (42) olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bir yandan trafik güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 68 AFJ 441 plakalı araçta sıkışan araç sürücüsü M.S. itfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken M.D. isimli şahsın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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