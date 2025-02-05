Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Konya karayolu Sultanhanı ilçe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden E.B. (25) idaresindeki 42 ANS 43 plakalı Lada marka otomobil, kavşakta İ.K. (22) yönetimindeki Volkswagen marka minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ve otomobil yoldan çıkarken, otomobilde bulunan sürücü ve yolcu konumundaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY